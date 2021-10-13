Суд оштрафовал РПЛ на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм на матче за Суперкубок
13 октября, 16:05
Ленинградский районный суд Калининграда оштрафовал Тинькофф РПЛ за нарушение противокоронавирусных мер на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», сообщает ТАСС.
«Суд постановил признать Ассоциацию футбольных клубов «Российская премьер-лига» виновной в совершении административного правонарушения и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — огласила решение судья Ирина Кузовлева.
Ранее Ленинградский районный суд Калининграда за нарушение санитарных норм на игре за Суперкубок также оштрафовал стадион «Калининград».
Встреча за Суперкубок завершилась со счетом 3:0 в пользу «Зенита». Петербургский клуб в шестой раз в своей истории стал обладателем трофея.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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