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Суд оштрафовал РПЛ на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм на матче за Суперкубок

13 октября, 16:05
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Ленинградский районный суд Калининграда оштрафовал Тинькофф РПЛ за нарушение противокоронавирусных мер на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Ассоциацию футбольных клубов «Российская премьер-лига» виновной в совершении административного правонарушения и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — огласила решение судья Ирина Кузовлева.

Ранее Ленинградский районный суд Калининграда за нарушение санитарных норм на игре за Суперкубок также оштрафовал стадион «Калининград».

Встреча за Суперкубок завершилась со счетом 3:0 в пользу «Зенита». Петербургский клуб в шестой раз в своей истории стал обладателем трофея.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12650177

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