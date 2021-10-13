Суд оштрафовал РПЛ на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм на матче за Суперкубок

Ленинградский районный суд Калининграда оштрафовал Тинькофф РПЛ за нарушение противокоронавирусных мер на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Ассоциацию футбольных клубов «Российская премьер-лига» виновной в совершении административного правонарушения и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — огласила решение судья Ирина Кузовлева.

Ранее Ленинградский районный суд Калининграда за нарушение санитарных норм на игре за Суперкубок также оштрафовал стадион «Калининград».

Встреча за Суперкубок завершилась со счетом 3:0 в пользу «Зенита». Петербургский клуб в шестой раз в своей истории стал обладателем трофея.