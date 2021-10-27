Руководство стадиона «Калининград» не будет оспаривать штраф за Суперкубок России

Руководство стадиона «Калининград» не будет обжаловать решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей по административному делу о нарушении требований об ограничениях в связи с пандемией коронавируса при проведении матча за Суперкубок России по футболу.

«Апелляцию подавать не будем. Хотя мы считаем, что в данном случае невиновны, принимаем это решение суда. Надеемся, что те средства, которые мы заплатим, пойдут на борьбу с коронавирусом», — приводит ТАСС слова директора стадиона Владимира Савина.

Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом» (3:0) прошел 17 июля. С учетом ситуации с распространением нового коронавируса по решению регионального оперативного штаба трибуны стадиона было разрешено заполнить на 70 процентов.

Согласно отчету билетной системы, для прохода на стадион использованы 13 653 билета при вместимости стадиона 35 212 зрителей. После матча руководитель управления Роспотребнадзора по региону Елена Бабура заявила СМИ, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ проведение массовых мероприятий любой тематической направленности числом более 500 человек в тот период было недопустимо в связи с ограничениями из-за пандемии.

В начале августа в Московский районный суд Калининграда было подано два иска — в отношении государственного автономного учреждения «Стадион «Калининград» и Российской премьер-лиги. Позднее оба дела были переданы по подсудности в Ленинградский районный суд города. Российская премьер-лига оштрафована также на 100 тысяч рублей. Как сообщили ТАСС в Калининградском областном суде, жалоба на решение суда первой инстанции от нее пока не поступала.