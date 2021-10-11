Стадион в Калининграде оштрафован на 100 000 рублей за нарушения на матче за Суперкубок

Ленинградский районный суд Калининграда оштрафовал стадион «Калининград» за нарушения коронавирусных мер на игре за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», сообщается на сайте суда.

«Изучив материалы дела, а также представленные доказательства, суд признал ГАУ Калининградской области «Стадион «Калининград» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и с учетом снижения минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи, назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в заявлении суда.

Встреча за Суперкубок завершилась со счетом 3:0 в пользу «Зенита». Петербургский клуб в шестой раз в своей истории стал обладателем трофея.