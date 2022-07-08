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Сегодня, 17:19

Кофрие тренируется в защитной маске перед матчем с «Зенитом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие повредил нос на сборах красно-белых.

Футболист тренируется в защитной маске. Информацию об этом подтвердил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«На сборах Кофрие повредил нос. По рекомендации медштаба он носит медицинскую маску», — сказал Зеленов.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Максимилиано Кофрие
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