Кофрие тренируется в защитной маске перед матчем с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие повредил нос на сборах красно-белых.

Футболист тренируется в защитной маске. Информацию об этом подтвердил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«На сборах Кофрие повредил нос. По рекомендации медштаба он носит медицинскую маску», — сказал Зеленов.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.