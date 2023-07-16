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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 13:13

Сенников: «Мало верится, что у «Зенита» будут конкуренты в чемпионате»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Сенников оценил игру армейцев в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита».

«На фоне ЦСКА «Зенит» не в форме. С учетом таких футболистов у петербуржцев, показалось, что они еще не набрали форму. Все-таки было мало времени для подготовки или сыгранности пока не хватает. ЦСКА выглядел хорошо физически», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

Однако экс-футболист сомневается, что у «Зенита» в чемпионате России могут появиться конкуренты.

«Мало в это верится. Понятно, что все команды против «Зенита» будут настраиваться. На дистанции не вижу у «Зенита» конкурентов, но все может быть. Болельщики «Зенита» были недовольны игрой команды, но ЦСКА хорошо подготовился. Федотов умеет тактически правильно выстроить схему. Она очень здорово работал в игре против «Зенита», — добавил он.

15 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.

В первом туре нового сезона РПЛ, который стартует 21 июля, команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Пари НН», а армейцы встретятся с «Уралом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-malo-veritsya-chto-u-zenita-budut-konkurenty-v-chempionate/
Дмитрий Сенников
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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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