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OLIMPBET Суперкубок России

Судейство

Сегодня, 14:00

Грушевский — о работе Карасева в матче за OLIMPBET Суперкубок: «Подтвердил статус лучшего арбитра страны»

Александр Кружков
Обозреватель
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» оценил работу арбитра Сергея Карасева в финале OLIMPBET Суперкубка России, где армейцы проиграли «Зениту» в серии пенальти (4:5).

— Судейская бригада отработала великолепно, — отметил Грушевский. — Все решения Карасев принимал быстро и уверенно. Ни одного похода к монитору!

— За это отдельная благодарность.

— Согласен. Карасев подтвердил статус лучшего арбитра страны. Он и в конце первого тайма четко разобрался в неприятной ситуации, когда из-за работника медицинского штаба «Зенита» едва не вспыхнула потасовка. Там была явная провокация. К счастью, она не получила такого чудовищного продолжения, как в кубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

Хорхе Карраскаль. «Карраскаль — конь, который гуляет сам по себе. Либо он примет требования Федотова, либо его продадут». Грушевский — о Суперкубке и трансферах ЦСКА

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
Сергей Карасев (судья)
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