Грушевский — о работе Карасева в матче за OLIMPBET Суперкубок: «Подтвердил статус лучшего арбитра страны»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» оценил работу арбитра Сергея Карасева в финале OLIMPBET Суперкубка России, где армейцы проиграли «Зениту» в серии пенальти (4:5).

— Судейская бригада отработала великолепно, — отметил Грушевский. — Все решения Карасев принимал быстро и уверенно. Ни одного похода к монитору!

— За это отдельная благодарность.

— Согласен. Карасев подтвердил статус лучшего арбитра страны. Он и в конце первого тайма четко разобрался в неприятной ситуации, когда из-за работника медицинского штаба «Зенита» едва не вспыхнула потасовка. Там была явная провокация. К счастью, она не получила такого чудовищного продолжения, как в кубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).