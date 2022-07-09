Семак одержал 100-ю победу во главе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак одержал 100-ю победу во главе команды, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

В субботу, 9 июля, «Зенит» разгромил «Спартак» (4:0) в матче за Суперкубок России.

Для достижения этого результата Семаку потребовалось 170 матчей и восемь лет — самая первая победа была одержана им в статусе исполняющего обязанности главного тренера в марте 2014 года (2:1 над дортмундской «Боруссией»).

Из этих 100 побед «Зенита» при Семаке 80 случились в чемпионате России, 10 — в еврокубках, 7 — в национальном Кубке и еще 3 — в Суперкубке страны.

Семак занимает четвертое место в списке главных тренеров сине-бело-голубых с наибольшим количеством побед за всю историю клуба. Выше него располагаются только Лучано Спаллетти (105), Юрий Морозов (121) и Павел Садырин (125).