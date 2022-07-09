Абаскаль извинился перед болельщиками «Спартака» после поражения в матче за Суперкубок России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал причины поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок (0:4).

— К сожалению, потерпели такое поражение. Результат и счет не совсем отражает то, что было на поле. Нам не хватило в завершающей стадии. Мы не можем позволять себе дарить такие подарки соперникам. Тем не менее, та работа, которую мы проделали, она принесет плоды. Мы не будем сильно расстраиваться. Хочу попросить прощение у болельщиков за то, что мы не выиграли сегодня.

— Этот состав «Спартака» способен бороться за золотые медали?

— Я рад иметь такой состав, было бы некорректно говорить сейчас об усилениях. Что касается соперничества с «Зенитом», здесь неверная формулировка. Впереди нас ждет очень много тяжелых матчей, мы будем бороться не только с «Зенитом».

Матч «Зенит» — «Спартак» прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Сине-бело-голубые выиграли Суперкубок в седьмой раз в истории.