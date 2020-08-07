Полузащитник «Зенита» Шамкин опроверг заражение коронавирусом
08:26
Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин прокомментировал информацию о том, что он заразился коронавирусом.
Ранее в СМИ сообщили о том, что Шамкин, как и полузащитник Юрий Жирков и защитник Денис Терентьев, заразились коронавирусом.
— Друзья, со мной все отлично! Я ничем не болею! — написал Шамкин в сторис Instagram.
6 августа «Зенит» вылетел в Москву на матч Суперкубка России против «Локомотива». Встреча пройдет 7 августа на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:00 мск.
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