Полузащитник «Зенита» Шамкин опроверг заражение коронавирусом

Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин прокомментировал информацию о том, что он заразился коронавирусом.

Ранее в СМИ сообщили о том, что Шамкин, как и полузащитник Юрий Жирков и защитник Денис Терентьев, заразились коронавирусом.

— Друзья, со мной все отлично! Я ничем не болею! — написал Шамкин в сторис Instagram.

6 августа «Зенит» вылетел в Москву на матч Суперкубка России против «Локомотива». Встреча пройдет 7 августа на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:00 мск.