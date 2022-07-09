Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился эмоциями после поражения красно-белых от «Зенита» в матче за Суперкубок России (0:4).

— Что сегодня произошло?

— А что вы хотели?

— Хотелось бы, чтобы «Спартак» побеждал.

— Дело в том, что я не работаю. Вы не в курсе? Нужно идти спрашивать у тех, кто брал игроков, ставил их в состав и тех, кто играл на поле. Я болельщик. Мне самому все это не нравится, но ничего не могу сделать.

— Больно от того, какие результаты показывает «Спартак»?

— Мне не больно. Каждый заслуживает то, что заслуживает. Кто на что наработал, то и заслужил. Стыдно — это другое дело. Потому что надевать красно-белую майку и проигрывать 0:4 это стыдно.

— А что с этим делать? Как исправлять?

— Не знаю, я повторяю, я не работаю. Откуда я знаю. Вы спрашиваете, а там люди сидят, ничего не спрашиваете.