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Колосков — о матче за Суперкубок: «Зенит» был лучше по всем компонентам»

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

«Очень хороший матч, который держал в напряжении все эти 90 с лишним минут, — приводит Metaratings.ru слова Колоскова. —  Игра смотрелась хорошо, темп блестящий. Конечно, «Зенит» победил за счет многих компонентов: команда более осмысленно играла, у них было больше разумных действий, больше точных передач, больше открываний толковых, чего не было у «Спартака».

Колосков назвал результат игры справедливым.

«У москвичей достаточно много сумбура и неточных передач. Но «Спартак» пытался бороться, хорошо двигался, поддерживал интенсивность высокую, однако пока не наигранный состав и глупые ошибки, как четвертый гол, привели к поражению. «Зенит» по всем компонентам был лучше, все справедливо. Самое слабое звено в «Спартаке»? Никого винить нельзя: вратарь пытался выручил, но не смог, он не виноват ни в одном пропущенном голе. Нет такого, чтобы кто-то конкретно выпал из игры. Чемпион нового сезона очевиден? С чемпионством еще ничего не ясно. И не будет ясно», — заявил Колосков.

Источник: metaratings.ru

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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19%

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ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
0
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