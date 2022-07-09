Колосков — о матче за Суперкубок: «Зенит» был лучше по всем компонентам»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

«Очень хороший матч, который держал в напряжении все эти 90 с лишним минут, — приводит Metaratings.ru слова Колоскова. — Игра смотрелась хорошо, темп блестящий. Конечно, «Зенит» победил за счет многих компонентов: команда более осмысленно играла, у них было больше разумных действий, больше точных передач, больше открываний толковых, чего не было у «Спартака».

Колосков назвал результат игры справедливым.

«У москвичей достаточно много сумбура и неточных передач. Но «Спартак» пытался бороться, хорошо двигался, поддерживал интенсивность высокую, однако пока не наигранный состав и глупые ошибки, как четвертый гол, привели к поражению. «Зенит» по всем компонентам был лучше, все справедливо. Самое слабое звено в «Спартаке»? Никого винить нельзя: вратарь пытался выручил, но не смог, он не виноват ни в одном пропущенном голе. Нет такого, чтобы кто-то конкретно выпал из игры. Чемпион нового сезона очевиден? С чемпионством еще ничего не ясно. И не будет ясно», — заявил Колосков.