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Сегодня, 11:10

Кузяев: «Суперкубок — полноценный трофей, особенно с таким принципиальным соперником, как «Спартак»

Кузяев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок России против «Спартака».

— Что для вас означает Суперкубок? Это полноценный трофей или выставочный матч с повышенным вниманием?

— Естественно, Суперкубок — полноценный трофей, особенно с таким принципиальным соперником как «Спартак». Я не рассматриваю этот матч как набор кондиций к предстоящему чемпионату.

Встреча «Зенита» со «Спартаком» состоится в субботу, 9 июля. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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