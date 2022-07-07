Кузяев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок России против «Спартака».

— Что для вас означает Суперкубок? Это полноценный трофей или выставочный матч с повышенным вниманием?

— Естественно, Суперкубок — полноценный трофей, особенно с таким принципиальным соперником как «Спартак». Я не рассматриваю этот матч как набор кондиций к предстоящему чемпионату.

Встреча «Зенита» со «Спартаком» состоится в субботу, 9 июля. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.