Дюков рассказал, как посещал матч «Зенит» — «Спартак» в 80-х годах

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью «СЭ» рассказал о своих ностальгических впечатлениях от посещения стадиона «Петровский».

Вчера, 8 июля, «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в матче ветеранов со счетом 2:0.

«Возвращение на «Петровский» — это чувство приятной ностальгии. Матч, который я вспоминаю? Например, «Зенит» — «Спартак», который закончился ничьей — 1:1, это начало 80-х годов. Я сидел на трибуне за воротами.

Говорят, что прошедший матч ветеранов может стать прощальным для «Петровского»? Посмотрим... Стадион на балансе у города, им решать, что делать с ареной», — сказал Дюков «СЭ».

Сегодня, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.