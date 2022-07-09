Защитник «Зенита» Дуглас Сантос подвел итоги первого тайма матча за Суперкубок России против «Спартака».

Сине-бело-голубые ведут после первой половины встречи со счетом 2:0.

«Несмотря на то, что счет — 2:0, матч тяжелый. Мы ведем, но на второй тайм должны выйти с мыслью, что на табло — 0:0. Нужно приложить много усилий, чтобы завершить матч победой.

Насколько «Спартак» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном? Против «Спартака» всегда сложно, сегодняшняя игра — не исключение. Может быть еще множество сюрпризов, поэтому нам важно сохранять концентрацию», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Сантос.

Матч за Суперкубок России проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» выигрывал трофей 6 раз в истории, в случае сегодняшней победы клуб повторит рекорд ЦСКА (7).