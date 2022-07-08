Романцев прокомментировал недовольство «Спартака» из-за проведения Суперкубка в Петербурге

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о разговорах о бойкоте Суперкубка России со стороны московского клуба.

«Если бы мы хотели быть сильнее, играли бы на нейтральном поле. Я анализировал ситуацию. Говорят, что «Зенит» сильнее. Но на мой взгляд, не сильнее. Составы 50/50. Будет интересно. Ощущение от того, что снова надел форму «Спартака»? Очень хорошо! В официальном матче? Мое время уже ушло».

Экс-наставник прокомментировал мнение о том, что предстоящую встречу можно было бы провести на стадионе «Лужники».

«Лужники» — это народный стадион, который вмещает в себя больше 70 тысяч!" — сказал он.

Также Романцев раскритиковал систему видеоповторов и высказался о смене тренера в «Спартаке».

«Мне приятно, что раньше не было ВАРа. Он только головы запутывает. Раньше было все проще. Зачем мне думать, как «Спартак» меняет тренера. Меня они ни разу не спрашивали, нужно ли менять», — сказал он.

Встреча «Зенита» со «Спартаком» состоится в субботу, 9 июля. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.