Червиченко считает, что матч за Суперкубок нельзя проводить в Москве или Питере

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением, где лучше проводить матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Я считаю, что ни в Питере, ни в Москве нельзя проводить Суперкубок. Надо проводить в Казани, Ростове, Грозном. Должна быть нейтральная сторона. Краснодар еще как вариант. У них великолепный стадион, почему бы там не провести. Но точно это не должна быть Москва или Питер, поскольку будет у одной из сторон преимущество. Однозначно должен быть выездной матч, тем более надо дать праздник регионам. Для тех регионов, которые я уже перечислял, матч за Суперкубок будет большим праздником. И я считаю, любая сторона, которая будет ущемлена в том случае, если будет выбрана Москва или Питер, имеет право на переизбрание места проведения Суперкубка», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее стало известно, что встреча чемпиона страны «Зенита» с обладателем Кубка «Спартаком» с очень высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.