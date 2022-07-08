Аленичев считает, что у «Зенита» есть преимущество в матче за Суперкубок России со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок против «Зенита».

— Как относитесь к текущей ситуации в «Спартака». Вы считаете, что команда может перевернуться полностью и не повторить тот результат 7:1, который мы видели в этом сезоне?

— Насколько мне известно, «Зенит» сейчас выглядит неплохо. Учитывая класс футболистов «Зенита», наверное, у них завтра будет преимущество. Но это не говорит о том, что «Зенит» завтра выиграет. Мы летели сегодня вместе, перед нами «Спартак» улетал, мы с ними поговорили немного. Мы им сказали, что мы дадим бой и мы дали бой. Они тоже пообещали, что завтра дадут бой. Поражение 1-7 было сокрушительное, неприятное, унизительное. Конечно, оно не повторится. Футболисты держат это поражение в уме. Думаю, что у них есть самолюбие и думаю, что они завтра дадут бой.

Матч за Суперкубок России пройдет завтра, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.