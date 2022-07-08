Медведев поделился эмоциями от матча легенд «Зенита» и «Спартака»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился эмоциями от матча легенд против «Спартака».

— Александр Иванович, вас получается можно поздравить с тренерским дебютом.

— Да, я первый раз был на тренерской лавке.

— Как ощущения?

— Очень интересно. Тем более, с таким тренером, как Давыдов.

— Вы по ходу игры прям подсказывали.

— У нас было разделение труда. Давыдов отвечал за тактическую сторону, а я за морально-психологическую.

— Как оцените этот матч? Он нужен был?

— Я считаю, что-то, что пришли зрители, и что очень много смотрело их по телевизору и через свои гаджеты, показывает, что интерес нашим легендам есть. Тем более, что они своего мастерства не утратили.

— Мы видели потрясающую атмосферу на трибунах. Не боитесь, что мы потеряем ее в следующем сезоне из-за бойкота?

— Надеюсь, что не потеряем. Будем работать над этим.

Матч легенд «Зенит» — «Спартак» прошел 8 июля на стадионе «Петровский». «Зенит» победил со счетом 2:0.

9 июля состоится матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны и обладателем Кубка России «Зенитом» и «Спартаком».