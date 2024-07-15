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Бывший вратарь «Рубина» Рыжиков возглавил казанский «Сокол»

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Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков стал главным тренером казанского «Сокола», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 43-летний специалист входил в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Ахмате» и «Химках», а также возглавлял тамбовский «Спартак».

В начале июля «Сокол» выставили на продажу в интернет-сервисе Avito за 5,3 миллиона рублей. В описании объявления было указано, что клуб лишен возможности дальнейшего финансирования. Покупатель предлагал будущему владельцу «Сокола» экипировку и инвентарь в подарок.

Источник: ФК «Сокол» (Казань)
Сергей Рыжиков
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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