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Сегодня, 18:53

Бельгийский нападающий чеченского происхождения Мусаев подпишет контракт с «Велесом»

Константин Белов
Корреспондент
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Айнди Мусаев.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», 21-летний нападающий Айнди Мусаев подпишет контракт с «Велесом». Контракт будет рассчитан на три года.

Нападающий чеченского происхождения Мусаев родился в Бельгии и является воспитанником «Остенде», который покинул летом 2024 года.

В сезоне-2023/24 он провел 9 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

Ранее известный агент Анзор Гаргаев сообщил Metaratings.ru, что Мусаев скоро передет в Россию.

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