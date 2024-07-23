Бельгийский нападающий чеченского происхождения Мусаев подпишет контракт с «Велесом»

Как стало известно «СЭ», 21-летний нападающий Айнди Мусаев подпишет контракт с «Велесом». Контракт будет рассчитан на три года.

Нападающий чеченского происхождения Мусаев родился в Бельгии и является воспитанником «Остенде», который покинул летом 2024 года.

В сезоне-2023/24 он провел 9 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.