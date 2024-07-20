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Сегодня, 20:22

Тренер «Торпедо» из Миасса поздравил болельщиков команды с началом сезона

Микеле Антонов
Корреспондент
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Торпедо (Миасс) в матче с &amp;quot;Родиной-2&amp;quot;.
Фото Пресс-служба ФК Торпедо (Миасс).

Главный тренер ФК «Торпедо» (Миасс) Владимир Федоров прокомментировал «СЭ» итоги матча 1-го тура второй лиги против «Родины-2» (1:1).

— Хочу поздравить всех болельщиков Миасса с началом нового сезона, уже не помню какого по счету (улыбается). Матч получился достаточно эмоциональным. В нашей лиге нет проходных игр и мы готовились к этой команде, постарались нивелировать их сильные стороны. Ребята играли по заданию и справлялись с этим. Не хватило немного сыгранности, ведь у нас прилично обновился состав. Есть над чем работать, вкатываемся в сезон, строим новый коллектив. Дмитрий Прутов, вышедший на замену и сразу забивший мяч, наш капитан и игрок основы. Он наш капитан и после тяжелого периода травм плавно подводим его к нагрузкам. Он местный воспитанник, легенда нашего клуба и наш капитан! — сказал Федоров «СЭ».

Гости усилиями Матвея Бурлакова открыли счет на 59-й минуте матче, но восстановил равновесие вышедший на замену торпедовец Дмитрий Прутов.

Футбол
ФК Родина
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