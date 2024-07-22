Кутепов рассказал, что не звал Джикию в «Велес»
Защитник «Велеса» Илья Кутепов поделился мнением о карьере экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии.
«Не звали ли Джикию в «Велес»? Думаю, Жора сам выберет, где ему продолжить карьеру. Нет, я с ним не связывался и не звал его в «Велес». Думаю, он найдет себе достойный клуб. Я со «спартачами» практически не общаюсь, тесного контакта нет. Больше занят своими делами и «Велесом». Я немного отстранен от темы «красно-белых», — цитирует Кутепова Metaratings.ru.
Джикия играл за «Спартак» с января 2017 года. 30-летний россиянин покинул клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Руководство красно-белых решило не предлагать футболисту новый контракт.
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|И
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1
|Зенит
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|4-0
|3
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2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
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5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
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14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|2
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
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Бителло
Динамо
|2
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Маркус Вендел
Зенит
|2
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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Неманья Анджелкович
Химки
|1
|0
|1