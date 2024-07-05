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ФНЛ-2

Сегодня, 13:42

Футбольный клуб «Сибирь» презентовал новый логотип

Микеле Антонов
Корреспондент
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Новый логотип «Сибири».

Генеральный директор «Сибири» Алексей Толоконский в разговоре с «СЭ» объяснил изменение эмблемы клуба.

— «Сибирь» — это наша история. Это то, что впитало в себя эмоции и события и что очень важно для болельщиков. Новый логотип разрабатывался не с нуля: мы постарались сохранить ценности и исторические атрибуты нашего клуба.

Эмблема выглядит иначе, чем раньше, и я понимаю, что многим новое лицо ФК «Сибирь» первое время будет непривычным. Но мы системно подошли к разработке фирменного стиля и хотим, чтобы наша игровая форма, наш сайт и наши соцсети выглядели после переименования современно и достойно, — сказал Толоконский «СЭ».

Сегодня, 5 июля, в Новосибирске прошла презентация обновленного логотипа главной футбольной команды города — ФК «Сибирь», вернувшей свое историческое название.

Логотип представляет собой фигуру орла, заключенного в форму щита. В эмблеме заложено множество смыслов, показывающих принадлежность к Сибири — орел и лес символизируют богатую природу региона, а мяч — спортивные традиции клуба.

Отметим, что в сентябре прошлого года прошло официальное голосование по выбору названия футбольного клуба среди болельщиков, по итогам которого 74,1 процента голосов набрал вариант «Сибирь».

ФК Сибирь
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