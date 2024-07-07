В «Челябинске» опровергли информацию о переходе в клуб вратаря Довбни

Спортивный директор «Челябинска» Евгений Гаврюк опроверг информацию о переходе в клуб голкипера Александра Довбни.

«Довбни в «Челябинске» не будет. Александр попросил потренироваться с нами, но он слишком дорогой для «Челябинска». Кроме того, у него есть вариант в РПЛ», — цитирует Гаврюка Legalbet.

В сезоне-2023/24 Довбня выступал за «Шинник». В составе ярославского клуба вратарь провел 33 матча, пропустил 37 мячей и 11 раз сыграл на ноль.