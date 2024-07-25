На сборах «Зенита-2» в Ставропольском крае произошел пожар

В Железноводске, где свои учебно-тренировочные сборы проводит дубль «Зенита», произошло возгорание бани на территории лагеря «Славянский исток». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под подозрением находится группа парней из 40 человек, которые, предположительно, отдыхали в этот момент в помещении. Виновники скрылись с места происшествия, однако руководство и отдыхающие уверены, что вина лежит на футболистах «Зенита», которые распивали алкогольные напитки.

Перед началом второго круга в LEON-Второй лиге «Зенит-2» занимает шестую позицию в таблице с 24 очками, отставая от лидирующего «Динамо-2» на 13 баллов.