Судью Матюнина отстранили пожизненно, а Сафьяну дали матч «Зенита». РФС объяснил, почему
Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на запрос «СЭ» по делу «Чайки» и ее бывшего исполнительного директора Олега Баяна, в рамках которого дана или дается оценка действиям футбольных судей, работавших на играх упомянутой команды.
В Железнодорожном районном суде Воронежа в этом году прошло уже три заседания, на которых проводился допрос свидетелей. Баяну предъявлено обвинение в 11 эпизодах подкупа на спортивных соревнованиях, он подозревается в передаче в общей сумме 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщила ТАСС прокурор Оксана Радостина.
Она также добавила, что дело исполнительного директора ФК «Чайка» стало следствием первого в России уголовного дела о договорном матче между футбольными клубами «Чайка» и «Черноморец».
Как известно, в декабре 2020 года КДК РФС уже запретил Баяну, а также арбитру Максиму Матюнину (младшему брату Алексея Матюнина) пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Такое наказание применено за организацию договорного матча «Чайка» — «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года.
«КДК РФС на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего. Арбитром были допущены ряд результативных ошибок в пользу «Чайки», что отразилось в низкой оценке работы судейской бригады матча со стороны инспектора. Впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна», — цитировал тогда сайт РФС председателя КДК Артура Григорьянца.
По информации ТАСС, опубликованной в апреле этого года, на допросе в воронежском суде ассистент арбитра матча «Чайка» — «Краснодар 3» (прошел15 апреля 2019 года) Роман Селезнев рассказал, что после игры получил от судьи Игоря Верткова перевод на свою карту 10 тысяч рублей. Инспектор встречи «Чайка» — «Динамо» Ст (11 ноября 2018 года) Владимир Степанищев сообщил суду о получении после игры от судьи Романа Сафьяна перевода 10 тысяч рублей. Первый помощник судьи Алексей Линкин дважды получил на свою карту перевод от судьи Антона Фролова: после матча 10 октября 2018 года между «Чайкой» и «Спартаком» (Нальчик) — 30 тысяч рублей, после матча 16 марта 2019-го «Чайка» — «Машук КМВ» — 60 тысяч рублей, чтобы, по его словам, половину перевести еще и воронежскому арбитру Александру Чекалину.
«СЭ» обратился в РФС с просьбой предоставить ответ на такой вопрос:
«Почему к ним (судьям) не применены те же санкции, что и к теперь уже бывшему арбитру Максиму Матюнину, который пожизненно отстранен от судейства? Более того, Антон Фролов и Роман Сафьян стали арбитрами РПЛ и дебютировали в ней».
Кстати, завтра Сафьян будет судить матч 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар».
«В рамках расследования дела «Чайки» департамент защиты игры РФС провел масштабную работу, в частности, было опрошено большое число судей, которые в тот период времени работали во второй лиге. Было установлено, что некоторые судьи допускали этические нарушения. Решение по каждому конкретному арбитру принималось отдельно, учитывался ряд факторов, в том числе готовность к сотрудничеству с департаментом защиты игры и отсутствие предвзятости в работе», — такой ответ сегодня предоставили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.