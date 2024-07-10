«Ахмат» в товарищеском матче обыграл омский «Иртыш»

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«Ахмат» в товарищеском матче победил омский «Иртыш» — 2:0.

Победу грозненцам принесли голы Светослава Ковачева (14-я минута) и Гамида Агаларова (19-я).

«Ахмат» 21 июля на своем поле сыграет с «Краснодаром» в первом туре нового сезона чемпионата России.

Товарищеский матч

«Ахмат» (Грозный) — «Иртыш» (Омск) — 2:0 (2:0)

Голы: Ковачев, 14 (1:0). Агаларов, 19 (2:0).

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Богосавац, Гандри, Шатара, Ибишев, Камилов, Швец, Бериша, Ковачев, Агаларов.

10 июля.