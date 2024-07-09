Футбол
Вторая лига
Новости
Группа «Золото» Группа «Серебро» Группа 1 Группа 2 Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 17:49

Выставленный на «Авито» казанский «Сокол» нашел потенциального покупателя

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Сокола» Рустем Сабирзянов рассказал, что клуб нашел потенциального покупателя.

6 июля сообщалось, что объявление о продаже клуба за 5,3 миллиона рублей появилось на торговом интернет-сервисе «Авито». Позже объявление пропало.

«Скоро состоится встреча [с потенциальным покупателем], поэтому пока убрали объявление», — цитирует Сабирзянова ТАСС.

На данный момент «Сокол» занимает второе место в турнирной таблице второй лиги Б с 28 очками за 13 матчей. Клуб был основан в ноябре 2018 года под названием «Смена». Команда выступает на стадионе «Трудовые резервы», вместимость которого составляет 5 тысяч человек.

Источник: ТАСС
Футбол
2
0
Читайте также
Никита Гусев снова хочет заключить контракт с клубом НХЛ
Теннисистка Веснина получила допуск на Олимпийские игры в Париже
Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024
Глушенков может заменить Клаудиньо, Соболева действительно не хватает, а Летний кубок опять проигран. Что происходит в «Зените»
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Челябинске» опровергли информацию о переходе в клуб вратаря Довбни

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости