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Широков: «Во вторых командах «Динамо» и «Спартака» играют очень хорошие ребята»

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Гендиректор «Леон Сатурна» Роман Широков поделился мнением о результатах подмосковного клуба. В LEON-Второй Лиге Б недавно завершился первый круг чемпионата.

«После первого круга мы идем пятыми, но по результату сыграли круг плохо. Первые семь туров совсем не удались, но затем подтянулись к тройке лидеров. Расстояние от топ-3 рабочее — всего пять очков. Отмечу вторые составы «Динамо» и «Спартака», там очень хорошие ребята», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

«Леон Сатурн» за 15 матчей набрал 25 очков и занимает пятое место в группе 2 LEON-Второй Лиги Б. От лидирующего в этой группе московского «Динамо-2» команда из Раменского отстает на 12 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Роман Широков
Футбол
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