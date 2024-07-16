Минневалиев — о новом владельце «Сокола»: «Это человек из Казани, он заряжен атмосферой нашего клуба»

Спортивный директор «Сокола» Ильяс Минневалиев рассказал, что казанский клуб нашел нового спонсора и продолжит выступление во второй лиге.

«Могу подтвердить, что у клуба теперь новый владелец, клуб будет жить. Если что-то надо продать на «Авито» — обращайтесь. Не буду пока называть имя. Это человек из Казани, он заряжен атмосферой нашего клуба, нашей идеологией: в «Соколе» должно быть как можно больше татарстанских футболистов. Почему его не называем? Мы не скрываем, просто всему свое время», — приводит «РБ Спорт» слова Минневалиева.

Также он подтвердил, что новым главным тренером команды будет Сергей Рыжиков, а Рустем Сабирзнов, который руководил «Соколом» с начала чемпионата, останется в тренерском штабе.

В начале июля «Сокол» был выставлен на продажу на торговом интернет-сервисе Avito за 5,3 миллиона рублей. Прежний владелец команды отказался ее финансировать перед стартом сезона весной.