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Сегодня, 13:16

Казанский «Сокол» выставили на продажу на сайте объявлений

Алина Савинова
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Игроки «Сокола».
Фото ФК «Сокол»

Футбольный клуб «Сокол» из второй лиги был выставлен на продажу на торговом интернет-сервисе Avito за 5,3 миллиона рублей.

«В связи c oтcутcтвиeм вoзможности финанcиpования пpедлагaем приобреcти профессиональный футбoльный клуб и дaльшe побеждать на профессионaльном урoвнe», — говорится в тексте объявления.

Объявление о продажи клуба «Сокол».

Отмечается, что покупатель может приобрести уже укомплектованную команду вместе с тренерским, административным, медицинским и медиаштабом без долгов по зарплате для сотрудников. Также будущий владелец получит экипировку и инвентарь в подарок.

На данный момент «Сокол» занимает второе место в турнирной таблице второй лиги Б с 28 очками за 13 матчей. Клуб был основан в ноябре 2018 года под названием «Смена». Команда выступает на стадионе «Трудовые резервы», вместимость которого составляет 5 тысяч человек.

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