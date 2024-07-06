Казанский «Сокол» выставили на продажу на сайте объявлений

Футбольный клуб «Сокол» из второй лиги был выставлен на продажу на торговом интернет-сервисе Avito за 5,3 миллиона рублей.

«В связи c oтcутcтвиeм вoзможности финанcиpования пpедлагaем приобреcти профессиональный футбoльный клуб и дaльшe побеждать на профессионaльном урoвнe», — говорится в тексте объявления.

Объявление о продажи клуба «Сокол».

Отмечается, что покупатель может приобрести уже укомплектованную команду вместе с тренерским, административным, медицинским и медиаштабом без долгов по зарплате для сотрудников. Также будущий владелец получит экипировку и инвентарь в подарок.

На данный момент «Сокол» занимает второе место в турнирной таблице второй лиги Б с 28 очками за 13 матчей. Клуб был основан в ноябре 2018 года под названием «Смена». Команда выступает на стадионе «Трудовые резервы», вместимость которого составляет 5 тысяч человек.