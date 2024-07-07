«Торпедо» сыграло вничью с «Челябинском» в товарищеской встрече

«Торпедо» и «Челябинск» сыграли вничью в товарищеском матче — 1:1.

У московского клуба гол на 44-й минуте забил Игорь Коновалов. У челябинцев во втором тайме счет сравнял Илья Грузнов.

14 июля «Торпедо» примет «СКА-Хабаровск» в первом туре первой лиги. «Челябинск» сыграет дома с «Текстильщиком» в первом туре второй лиги.