«Торпедо» сыграло вничью с «Челябинском» в товарищеской встрече
«Торпедо» и «Челябинск» сыграли вничью в товарищеском матче — 1:1.
У московского клуба гол на 44-й минуте забил Игорь Коновалов. У челябинцев во втором тайме счет сравнял Илья Грузнов.
14 июля «Торпедо» примет «СКА-Хабаровск» в первом туре первой лиги. «Челябинск» сыграет дома с «Текстильщиком» в первом туре второй лиги.
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3
|Арсенал
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4
|Сочи
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5
|Енисей
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6
|Шинник
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|0-0
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7
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8
|Тюмень
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9
|Торпедо
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10
|Нефтехимик
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11
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12
|СКА-Хаб.
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13
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14
|Черноморец
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|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Ротор
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17
|Уфа
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18
|Чайка
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|13.07
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Енисей – КАМАЗ
|- : -
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Нефтехимик – Тюмень
|- : -
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Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
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Урал – Сочи
|- : -
|13.07
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Чайка – Сокол
|- : -
|13.07
|00:00
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Шинник – Ротор
|- : -
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
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