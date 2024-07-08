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Сычев — о ракетной опасности в матчах второй лиги: «На игроках негативно сказывается. Но ничего не поделаешь»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» рассказал о ракетной опасности на матчах первой и второй лиги.

«У нас такое происходило на одном детском мероприятии в Воронеже. Тоже была тревога... Это жизнь — что об этом говорить? Есть протокол, вот и все. На игроках это, конечно, негативно сказывается. Но тут ничего не поделаешь», — сказал Сычев «СЭ».

9 июня матч 18-го тура второй лиги «Авангард» — «Иртыш» в Курске был прерван на 73-й минуте из-за сигнала ракетной опасности.

Александр Соболев. «Соболев в «Зените»? У каждого свой выбор — и своя жизнь». Сычев — о Евро, трансферах и ретроматче

Дмитрий Сычев
ФК Авангард (Курск)
ФК Иртыш
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3
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
5
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
6
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
7
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
15
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 - : -
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 - : -
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