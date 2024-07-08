Сычев — о ракетной опасности в матчах второй лиги: «На игроках негативно сказывается. Но ничего не поделаешь»
Президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» рассказал о ракетной опасности на матчах первой и второй лиги.
«У нас такое происходило на одном детском мероприятии в Воронеже. Тоже была тревога... Это жизнь — что об этом говорить? Есть протокол, вот и все. На игроках это, конечно, негативно сказывается. Но тут ничего не поделаешь», — сказал Сычев «СЭ».
9 июня матч 18-го тура второй лиги «Авангард» — «Иртыш» в Курске был прерван на 73-й минуте из-за сигнала ракетной опасности.
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|Арсенал
|0
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|0
|0-0
|0
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4
|Сочи
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|Енисей
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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6
|Шинник
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9
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11
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|0
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|0-0
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12
|СКА-Хаб.
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13
|Сокол
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|0-0
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14
|Черноморец
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ротор
|0
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|0-0
|0
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17
|Уфа
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Чайка
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|13.07
|00:00
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Енисей – КАМАЗ
|- : -
|13.07
|00:00
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Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|13.07
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Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|13.07
|00:00
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Урал – Сочи
|- : -
|13.07
|00:00
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Чайка – Сокол
|- : -
|13.07
|00:00
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Шинник – Ротор
|- : -
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
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|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
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|19:30
|
Алания – Уфа
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