Сафонов — о Рыжикове в «Соколе»: «Одно дело быть помощником, другое — главным тренером»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал новость, что бывший ассистент Андрея Талалаева в «Химках» Сергей Рыжиков возглавил казанский «Сокол».

«Он был в Казани, ему предложили возглавить команду. Там была проблема с финансами, но в итоге нашли инвестора, который, как я понимаю, взял на себя все долги, поэтому вопрос решили. Он любит работать, плюс не хочет никакого простоя. Одно дело быть помощником, но другое — главным тренером. Это хороший опыт. Какие у него там будут задачи? Наверное, будут пробовать попасть в «серебро» дивизиона «А» Второй лиги», — рассказал Сафонов «РБ Спорт».

«Сокол» с сезона 2024 года выступает в дивизионе «Б» Второй лиги России. За 13 матчей казанская команда набрала 28 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице своей группы.