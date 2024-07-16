Футбол
Вторая лига
Новости
Группа «Золото» Группа «Серебро» Группа 1 Группа 2 Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 18:46

Сафонов — о Рыжикове в «Соколе»: «Одно дело быть помощником, другое — главным тренером»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал новость, что бывший ассистент Андрея Талалаева в «Химках» Сергей Рыжиков возглавил казанский «Сокол».

«Он был в Казани, ему предложили возглавить команду. Там была проблема с финансами, но в итоге нашли инвестора, который, как я понимаю, взял на себя все долги, поэтому вопрос решили. Он любит работать, плюс не хочет никакого простоя. Одно дело быть помощником, но другое — главным тренером. Это хороший опыт. Какие у него там будут задачи? Наверное, будут пробовать попасть в «серебро» дивизиона «А» Второй лиги», — рассказал Сафонов «РБ Спорт».

«Сокол» с сезона 2024 года выступает в дивизионе «Б» Второй лиги России. За 13 матчей казанская команда набрала 28 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице своей группы.

Источник: РБ Спорт
Сергей Рыжиков
Футбол
Алексей Сафонов
0
Читайте также
Рудковская ответила на претензии Парсеговой
Рудковская: «Жизнь научила, большую спонсорскую поддержку в академии уже не даем»
Долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой вырос вдвое
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Расстрел «Азовом» российского военного. Детали
Лавров заявил о готовности РФ искать баланс интересов для урегулирования на Украине
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минневалиев — о новом владельце «Сокола»: «Это человек из Казани, он заряжен атмосферой нашего клуба»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости