Игра на повышение. «Черноморец» готовится шагнуть в Первый дивизион

В Новороссийске продолжают развивать инфраструктуру для повышения в классе.

«Черноморец», основанный в 1907 году, — один из старейших футбольных клубов страны. На рубеже веков он успел пошуметь в элите под руководством таких тренеров, как Олег Долматов и Анатолий Байдачный, и даже сыграть в еврокубках. Но в премьер-лиге новороссийцев не видели с 2003-го, а последние 11 сезонов клуб обитает в третьем по силе дивизионе страны.

Несколько раз «моряки» были близки к возвращению в Первый дивизион, но никак не могли сделать последний шаг. Сейчас же они невероятно к этому близки. Причем в последние месяцы события вокруг клуба развиваются стремительно.

Стадион «Центральный». ФК «Черноморец»

Большая стройка

Напомним, в сентябре прошлого года о приходе в клуб в качестве инвестора объявил известный новороссийский бизнесмен, а также глава Федерации гандбола России и с недавних пор вице-президент ОКР Сергей Шишкарев. Вот тут все и завертелось. В начале октября «Черноморец» возглавил бывший игрок сборной России и «Зенита» Константин Зырянов. Под его руководством команда закончила первую половину сезона десятью победами подряд и неожиданно для многих ушла на зимний перерыв лидером, на пять очков опережая главного фаворита — песчанокопскую «Чайку». А ведь перед началом сезона задачи повышения в классе перед «Черноморцем» не стояло.

Сейчас на стадионе «Центральный» в Новороссийске кипит работа. К первому домашнему матчу года против «Спартака» из Нальчика, намеченному на 18 марта, арена должна подойти заметно обновленной. Как рассказал бывший футболист «Черноморца», а ныне директор новороссийской спортшколы олимпийского резерва Константин Гордиюк, здесь отремонтировали раздевалки команд, помещения для судей и делегатов. На одной из трибун впервые в истории появится ложа формата «скайбокс» — в клубе серьезно намерены развивать абонементную программу, а также привлекать партнеров из рядов местного мелкого и среднего бизнеса.

Но самое главное — на «Центральном» постелют новое поле. Уже готовы системы дренажа и подогрева, и в ближайший месяц будет уложен синтетический газон последнего поколения с новейшим наполнителем. Резонный вопрос — а зачем на черноморском побережье искусственное поле? Ответ прост — здесь будет играть не только основа, но и команды ЮФЛ двух возрастов. И такой нагрузки естественный газон выдержать не в состоянии, он быстро превратится в огород.

Стадион «Центральный». ФК «Черноморец»

Кстати, таких полей купили не одно, а два. Идентичный газон уложен несколько дней назад на клубной базе в Абрау-Дюрсо. И в субботу был впервые опробован. «Черноморец» завершил первый сбор нового года товарищеским матчем со второй командой хабаровского СКА. Интересно, что команда Зырянова нынешнюю зиму решила провести в России: первый и третий сборы — на базе, второй пройдет в расположенном неподалеку Крымске. Молодых армейцев же «Черноморец» победил — 2:1.

— Стоит отталкиваться не от результата, а именно от игры, — подытожил Зырянов. — У нас было одно конкретное задание на матч, которое мы старались выполнить на все сто — и, думаю, справились. Что за задание? Конечно, не скажу, это должно остаться внутри команды. Наши конкуренты посмотрят этот матч, а если я сейчас вам все расскажу, обратят на эти детали самое пристальное внимание.

— Все ли выполнено из задуманного на первый сбор?

— Выполнили даже больше, чем задумали. Нам очень повезло с погодой, за две недели сборов не выпало ни капли дождя, днем была температура 10-15 градусов, мы тренировались в свое удовольствие. Результат, показанный нами, позволяет сейчас работать с хорошим настроением. Но я предупредил футболистов, что отрыв в пять очков мы сделали всего за два тура. И потерять его можем так же быстро.

Константин Зырянов. ФК «Черноморец»

Добрый доктор

Кстати, Зырянов после встречи со СКА остался доволен игрой новобранцев Дмитрия Коробова и Ивана Маклакова. А также пообещал, что приобретения еще будут. Впрочем, главный трансфер зимы «Черноморец» уже провернул в январе. По приглашению гендиректора клуба Валентина Климко в Новороссийск перебрался врач сборной России Михаил Вартапетов.

Специалист с огромным опытом работы, поработавший и за рубежом, после кипрского «Пафоса» решил продолжить карьеру в клубе второй лиги. И это при том, что вполне мог оказаться в том же «Ростове» и воссоединиться там с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

Матч «Черноморца». ФК «Черноморец»

— Впечатления от Новороссийска великолепные, — сказал Вартапетов. — Условия для работы отличные, оснащение медицинским оборудованием такое, что не каждый клуб премьер-лиги может сравниться. А футбол есть футбол, неважно, где бы ты ни работал, с первых дней начинаешь говорить с людьми на одном языке. Поэтому с огромным удовольствием приступил к работе.

По словам самого Вартапетова, Кипр ему пришлось покинуть по семейным обстоятельствам, а на статус своего нового клуба внимания не обращает. Он уверен в перспективах проекта, а скептикам предлагает посмотреть на результаты «Черноморца» через год-другой.

— Оказавшись здесь, ощутил некий драйв — похожее состояние было на первых порах работы в «Спартаке», когда вокруг была неизвестность, — сказал специалист корреспонденту «СЭ». — Сейчас же, с учетом накопившегося опыта, вдвойне интересно поработать не только врачом, но и организатором всех сопутствующих процессов в клубе. Здесь есть движение вперед и вверх, стремление развивать проект. На Кипре все было настолько стабильно, спокойно и умиротворенно, что становилось даже немного не по себе. Переехав в «Черноморец», словно помолодел лет на 20.

Главным вопросом, интересующим журналистов, конечно, было то, запрещен ли теперь в клубе сахар. Отвечаем со слов Вартапетова — да, но разрешены низкокалорийные десерты и горький шоколад. Хотя вообще ограничения сочетаются с воспитательной работой — игрокам объясняют, почему нужно питаться именно так.

У нового врача клуба уже налажен тесный контакт с тренерским штабом. И вместе они будут стремиться к тому, чтобы уже следующий сезон «Черноморец» начал в Первой лиге. Тем более что планы у руководства новороссийцев грандиозные — строительство новой базы на основе комплекса «Дело Спорт», нового стадиона, для которого уже подобрали место, и дальнейшее развитие футбола в Новороссийске.