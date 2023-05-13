Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 12:10

Алаев: «Поддерживаю реформу второй лиги. Соревнование будет более интересным»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что поддерживает решение по реформе второй лиги.

«Голосовал за, реформу поддерживаю. Могу много говорить о ней, потому что был вовлечен на начальной стадии, но будет неправильно высказываться до того, как это сделают представители ФНЛ и клубов. Формат действительно непростой, надо простым болельщикам рассказать о нем. Считаю, что при правильной реализации спортивное соревнование будет более интересным, коммерчески выгодным и повысить уровень турнира», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

С сезона-2023/24 Вторая лига разделится на дивизионы «А» и «Б». Соревнования в дивизионе «Б» будут проходить по системе «весна — осень».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-alaev-podderzhivayu-reformu-vtoroj-ligi-pri-pravil-noj-realizatsii-sorevnovanie-budet-bolee-interesny-m/
РПЛ
Александр Алаев
0
Читайте также
«Флорида» обыграла «Торонто» в пятом матче
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
Военкор «Известий» показал быт сражающегося под Авдеевкой полка
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Захар Прилепин сообщил об очередной операции длительностью 4,5 часа
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судью Матюнина отстранили пожизненно, а Сафьяну дали матч «Зенита». РФС объяснил почему
Новости
RSS RSS
Все новости