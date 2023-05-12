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Сегодня, 18:12

Быстров назвал правильными изменения формата второй лиги

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал для «СЭ» новый формат второй лиги.

«Изменения во второй лиге назрели. Насколько понимаю, суть реформы в том, чтобы создать промежуточное соревнование между первой и второй лигой, это правильная идея. Это позволит командам проводить больше матчей с равными по силе соперниками, что необходимо для прогресса молодых футболистов. Зато благодаря ему вторая лига сможет перейти на систему весна-осень», — сказал Быстров «СЭ».

Ранее отмечалось, что в буферной зоне выступят 20 команд. В первую десятку войдут четыре вылетевших из первой лиги команды, четыре команды, занявшие вторые места в группах второй лиги, а также две команды с третьих мест, имеющие наибольший процент набранных очков в играх с клубами первой шестерки. Во вторую десятку войдут клубы, занявшие с четвертого по пятое места в группах, а также две худшие команды с третьих мест в текущем сезоне ФНЛ-2.

Владимир Быстров
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