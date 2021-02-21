Источник: РФС изучает информацию СМИ относительно договорных матчей ФК «Ессентуки»
Клуб Олимп-ПФЛ группы «Юг» «Ессентуки» подозревают в участии в договорных матчах, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По информации источника, сразу несколько футболистов команды получили предложение от руководства сдавать игры и обеспечить нужное количество пропущенных голов. Telegram-канал сообщает, что информацию о практике подобных матчей подтвердил один из игроков «Ессентуков» на условиях анонимности, при этом отказавшись называть конкретные матчи.
«Ессентуки» занимают 16-е место в турнирной таблице группы «Юг» Олимп-ПФЛ с 11 очками в 15 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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