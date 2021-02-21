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Источник: РФС изучает информацию СМИ относительно договорных матчей ФК «Ессентуки»

13:59
Футболисты «Ессентуков». Фото Instagram
Футболисты «Ессентуков». Фото Instagram
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Клуб Олимп-ПФЛ группы «Юг» «Ессентуки» подозревают в участии в договорных матчах, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, сразу несколько футболистов команды получили предложение от руководства сдавать игры и обеспечить нужное количество пропущенных голов. Telegram-канал сообщает, что информацию о практике подобных матчей подтвердил один из игроков «Ессентуков» на условиях анонимности, при этом отказавшись называть конкретные матчи.

«Ессентуки» занимают 16-е место в турнирной таблице группы «Юг» Олимп-ПФЛ с 11 очками в 15 матчах.

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/1641

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