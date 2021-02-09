Россиянин, отказавшийся поддержать BLM, перешел в «Олимп-Долгопрудный»

Клуб ПФЛ «Олимп-Долгопрудный» подписал контракт с Валерием Сарамутиным, сообщает официальный сайт подмосковной команды.

25-летний хавбек — воспитанник московского «Динамо». В основном составе бело-голубых он провел два неполных матча, также выступал за вторую команду в ПФЛ, сезон-2017/18 отыграл в «Сочи», следующий начал в «Велесе», а в начале 2019 года подписал контракт с «Остин Болд», представляющим USL (второй по силе дивизион Северной Америки).

В сезоне-2020 Сарамутин провел пять матчей за «Остин». В ноябре футболист дал интервью «СЭ», в котором рассказал, что его отстранили от состава в сентябре за отказ поддержать акцию в поддержку движения Black Lives Matter.