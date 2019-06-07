Градиленко отказался комментировать свое отстранение от футбольной деятельности

Генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко отказался комментировать решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) об отстранении от футбольной деятельности сроком на один год.

– Комментарий давать не буду. Не готов, – сказал Градиленко.



49-летнему Градиленко запретили вести любую деятельность, связанную с футболом из-за того, что, как выяснил КДК, он оказывал воздействие на игроков с целью влияния на результат матча 27-го тура первенства ПФЛ зоны "Юг" "Чайка" – "Черноморец" (3:1).

Победа в этой игре помогла "Чайке" сохранить лидерство в зоне "Юг" и обойти "Урожай" в споре за путевку в ФНЛ. Вместе с Градиленко на год отстранен главный тренер "Черноморца" Хазрет Дышеков, а также трое футболистов новороссийского клуба – Иван Юдин, Анатолий Пуляев и Станислав Резников – на три года каждый. (Иван Торопцев)

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