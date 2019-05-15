Директор "Чайки" о подозрении в договорняке с "Черноморцем": "Пусть проверяют - мы чисты!"

Исполнительный директор "Чайки" Олег Баян прокомментировал заявление президента РФС Александра Дюкова, который сказал, что матч 27-го тура второго дивизиона против "Черноморца" (3:1) мог носить неспортивный характер. Сегодня РФС обратился в МВД с целью провести соответствующую проверку.

- Что ж, пусть проверяют. Мы чисты! Нам нечего бояться. Больше добавить здесь нечего, - сказал Баян. (Виталий Айрапетов)

Александр Дюков: "РФС обратился в МВД по поводу матча "Чайка" - "Черноморец" //

Скандал в ПФЛ: "Чайку" и "Черноморец" обвиняют в договорняке //

ПФЛ не комментирует заявление РФС о договорняке "Чайки" и "Черноморца"