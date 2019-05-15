Александр Дюков: "РФС обратился в МВД по поводу матча "Чайка" - "Черноморец"

Президент РФС Александр Дюков заявил, что матч 27-го тура второго дивизиона "Чайка" – "Черноморец" (3:1) мог носить неспортивный характер.
– Мы изучаем информацию о матче зоны "Юг" ПФЛ "Чайка" – "Черноморец", который состоялся вчера. У нас есть основания полагать, что его результат – неспортивный.
РФС направил заявление в МВД, и просим министерство также провести соответствующую проверку. Мы будем жестко бороться с договорными матчами и попытками влиять на результат.
Уверен, что в этом нас поддержат правоохранительные органы. Спорт должен быть честным, надо уважать интересы болельщиков и спортсменов, – сказал Дюков, чьи слова "СЭ" предоставили в пресс-службе РФС. (Александр Рогулев)
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