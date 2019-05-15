Александр Дюков: "РФС обратился в МВД по поводу матча "Чайка" - "Черноморец"

Президент РФС Александр Дюков заявил, что матч 27-го тура второго дивизиона "Чайка" – "Черноморец" (3:1) мог носить неспортивный характер.

– Мы изучаем информацию о матче зоны "Юг" ПФЛ "Чайка" – "Черноморец", который состоялся вчера. У нас есть основания полагать, что его результат – неспортивный.

РФС направил заявление в МВД, и просим министерство также провести соответствующую проверку. Мы будем жестко бороться с договорными матчами и попытками влиять на результат.

Уверен, что в этом нас поддержат правоохранительные органы. Спорт должен быть честным, надо уважать интересы болельщиков и спортсменов, – сказал Дюков, чьи слова "СЭ" предоставили в пресс-службе РФС.​ (Александр Рогулев)

ПФЛ не комментирует заявление РФС о договорняке "Чайки" и "Черноморца" //

Тренер "Черноморца": "Заявление Дюкова? Нам никто не предлагал деньги, это однозначно" //

Директор "Чайки" о подозрении в договорняке с "Черноморцем": "Пусть проверяют - мы чисты!"

Скандал в ПФЛ: "Чайку" и "Черноморец" обвиняют в договорняке