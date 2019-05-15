ПФЛ не комментирует заявление РФС о договорняке "Чайки" и "Черноморца"

Президент ПФЛ Андрей Соколов отказался от комментариев по поводу информации о договорном характере матча 27-го тура второго дивизиона "Чайка" – "Черноморец" (3:1). Сегодня глава РФС Александр Дюков заявил, что игра носила неспортивный характер, и организация обратилась в МВД с целью провести соответствующую проверку.

– Вы же понимаете, что я не могу все комментировать. На данный момент никакого комментария от ПФЛ не будет, – сказал Соколов корреспонденту "СЭ" по телефону.

После 25 сыгранных матчей "Чайка" лидирует в турнирной таблице с 61 очком, вторым идет краснодарский "Урожай" с 60 очками. После матча "Чайки" и "Черноморца" генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко в социальных сетях намекнул, что игра имела договорной характер. (Александр Рогулев)​

Александр Дюков: "РФС обратился в МВД по поводу матча "Чайка" - "Черноморец" //

Скандал в ПФЛ: "Чайку" и "Черноморец" обвиняют в договорняке