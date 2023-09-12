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Сегодня, 20:26

В «Торпедо» объяснили, чем будет заниматься в клубе Рязанцев

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, чем будет заниматься Александр Рязанцев.

«Функционал Рязанцева? Он будет помогать на нескольких направлениях — в селекции, во взаимоотношении тренерского штаба и игроков, а также взаимоотношениях тренерского штаба и руководства клуба», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

37-летний Рязанцев выступал за «Москву», «Рубин», «Зенит», «Амкар», «Химки» и «Торпедо». Рязанцев является трехкратным чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок и два раза побеждал в Кубке страны.

7 сентября футболист объявил о завершении карьеры футболиста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-torpedo-ob-yasnili-chem-budet-zanimat-sya-v-klube-ryazantsev/
Александр Рязанцев (футбол)
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ФК Торпедо (Москва)
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Полузащитник Рейхмен покинул «Торпедо»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 Акрон 9 4 2 3 14-7 14
6
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
7
 Химки 9 4 2 3 10-8 14
8
 Торпедо 9 4 2 3 9-9 14
9
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
10
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
11
 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
12
 Енисей 9 3 2 4 13-13 11
13
 Арсенал 9 2 4 3 7-11 10
14
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
17
 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
17.09 08:00
СКА-Хаб. – Химки
 - : -
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 - : -
17.09 16:00
Торпедо – Енисей
 - : -
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 - : -
17.09 18:00
Арсенал – Шинник
 - : -
17.09 18:00
Ленинградец – Волгарь
 - : -
18.09 16:00
Тюмень – Родина
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18.09 18:30
Динамо Мх – Алания
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Ислам Машуков

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 6
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

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Абу-Саид Эльдарушев

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П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Егор Иванов

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Енисей

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Илья Петров

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СКА-Хабаровск

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

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Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
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Химки

 7 1 0
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