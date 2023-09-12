В «Торпедо» объяснили, чем будет заниматься в клубе Рязанцев

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, чем будет заниматься Александр Рязанцев.

«Функционал Рязанцева? Он будет помогать на нескольких направлениях — в селекции, во взаимоотношении тренерского штаба и игроков, а также взаимоотношениях тренерского штаба и руководства клуба», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

37-летний Рязанцев выступал за «Москву», «Рубин», «Зенит», «Амкар», «Химки» и «Торпедо». Рязанцев является трехкратным чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок и два раза побеждал в Кубке страны.

7 сентября футболист объявил о завершении карьеры футболиста.