Полузащитник Рейхмен покинул «Торпедо»
«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Богдана Рейхмена. Сообщается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
21-летний футболист летом 2022 года подписал трехлетний контракт с «Торпедо». Вторую часть сезона-2022/23 он провел в аренде в КАМАЗе.
В этом сезоне первой лиги Рейхмен не сыграл ни одного матча за «Торпедо».
Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/5200
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|9
|6
|2
|1
|12-5
|20
|
2
|Сокол
|9
|5
|2
|2
|9-9
|17
|
3
|Шинник
|9
|5
|1
|3
|11-10
|16
|
4
|Динамо Мх
|9
|4
|3
|2
|8-5
|15
|
5
|Акрон
|9
|4
|2
|3
|14-7
|14
|
6
|Тюмень
|9
|4
|2
|3
|13-9
|14
|
7
|Химки
|9
|4
|2
|3
|10-8
|14
|
8
|Торпедо
|9
|4
|2
|3
|9-9
|14
|
9
|Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|
10
|КАМАЗ
|9
|3
|4
|2
|7-7
|13
|
11
|СКА-Хаб.
|9
|3
|3
|3
|9-9
|12
|
12
|Енисей
|9
|3
|2
|4
|13-13
|11
|
13
|Арсенал
|9
|2
|4
|3
|7-11
|10
|
14
|Ленинградец
|9
|2
|4
|3
|6-10
|10
|
15
|Черноморец
|9
|1
|7
|1
|6-6
|10
|
16
|Нефтехимик
|9
|2
|1
|6
|7-14
|7
|
17
|Кубань
|9
|1
|2
|6
|5-11
|5
|
18
|Волгарь
|9
|0
|3
|6
|7-16
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.09
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
|17.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Химки
|- : -
|17.09
|16:00
|
Кубань – Акрон
|- : -
|17.09
|16:00
|
Торпедо – Енисей
|- : -
|17.09
|17:00
|
Черноморец – Сокол
|- : -
|17.09
|18:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
|17.09
|18:00
|
Ленинградец – Волгарь
|- : -
|18.09
|16:00
|
Тюмень – Родина
|- : -
|18.09
|18:30
|
Динамо Мх – Алания
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|6
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|7
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
Новости