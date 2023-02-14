В «Шиннике» заявили, что обговаривали с отелем в Турции вопрос расселения с украинцами

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, что клуб при бронировании отеля в турецкой Анталье, где команда проводит тренировочные сборы, обговаривала вопрос расселения с украинскими командами.

«Что касается желания не селить нас там, где могут быть украинские клубы, то это позиция всех команд во избежание конфликтов, и мы не исключение. Мы это проговаривали, когда бронировали отель в ноябре. На тот момент никакой украинской команды там не было», — приводит слова Кулакова ТАСС.

Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. После конфликта команды будут расселены по разным отелям.