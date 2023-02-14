В сети появилось видео драки футболистов российской и украинской команд в Турции

В сети появилось видео драки футболистов «Шинника» и украинского «Миная» в турецком отеле. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА «Новости Спорт».

14 февраля стало известно, что между футболистами «Шинника» и украинского «Миная», которые находятся на сборе в Анталье (Турция), произошел конфликт.

Команды проживали в отеле Royal Seginus. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн, однако сотрудникам отеля удалось уладить инцидент. Спустя некоторое время украинские футболисты избили в лифте игрока «Шинника». Когда лифт приехал на этаж, началась массовая драка с участием других представителей российской команды.

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков позже сообщил о смене отеля.