«Торпедо» сыграло вничью с брянским «Динамо»

В товарищеском матче «Торпедо» и брянское «Динамо» сыграли вничью (1:1).

На 54-й минуте счет в матче открыл Владимир Берковский. Валерий Сорокин на 67-й минуте с пенальти восстановил равновесие.

Товарищеский матч

«Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Брянск) — 1:1 (0:0)

Голы: Берковский, 54 — Сорокин, 67 (пен).

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Лях, Магаль, Нетфуллин, Рязанцев (к), Адаев, Гордюшенко, Берковский, Обольский, Сергеев.

«Динамо» (стартовый состав): Кузнецов, Крючков, Луппа, Васильев, Луканченков (к), Сорокин, Чиркин, Мараев, Дрогунов, Першин, Укомский.

Предупреждения: Луканченков, 44; Мараев, 57.

Судья: Чичилян (Москва).

25 июля. Селятино. «Спорткомбинат Строитель». Без зрителей.