«Оренбург» обыграл брянское «Динамо»

Вылетевший из РПЛ «Оренбург» в 1-м туре первого дивизиона одержал гостевую победу над брянским «Динамо» (1:0). В другой встрече тура «Текстильщик» и «Велес» счет не открыли.

Олимп — ФНЛ. 1-й тур

«Динамо» (Брянск) — «Оренбург» — 0:1 (0:0)

Гол: Фамейе, 59.

«Динамо» (Брянск): Кузнецов, Луканченков, Хайманов, Крючков, Васильев, Мараев (Джумаев, 87), Баранов (Першин, 47), Чиркин, Сорокин (Пазин, 69), Дрогунов (Укомский, 46), Вотинов.

«Оренбург»: Климович (Руденко, 87), Терехов, Шахов, Малых, Сиваков, Козлов, Капленко, Аюпов, Кулишев, Фамейе (Скворцов, 82), Чуканов.

Предупреждения: Сиваков, 20. Дрогунов, 23. Фамейе, 48. Козлов, 77. Чиркин, 90.

Судья: Федоров (Петрозаводск). 1 августа. Брянск. Стадион «Динамо».

«Текстильщик» (Иваново) — «Велес» (Москва) — 0:0

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Фомин, Морозов, Обивалин, Сысуев, Маричев (Мухаметзянов, 66), Сидоров (Семашкин, 81), Романенко, Горюшкин, Шленкин (Губочкин, 71), Аппаев.

«Велес» (Москва): Городовой, Малания, Котов, Ботака-Иобома, Кахидзе, Осипов, Галоян, Фищенко (Поляков, 58), Кирсанов (Гаракоев, 66), Родионов (Максименко, 58), Баев (Стефанович, 71).

Предупреждения: Романенко, 7. Котов, 11. Фищенко, 54. Семашкин, 87. Ботака-Иобома, 90+1. Удаление: Губочкин, 77.

Судья: Верулидзе (Владикавказ). 1 августа. Иваново. Стадион «Текстильщик».