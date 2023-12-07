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Ледяхов заявил, что решение руководства «Алании» об увольнении стало сюрпризом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Алании» Игорь Ледяхов прокомментировал решение владикавказского клуба о прекращении сотрудничества.

«В конце прошлого чемпионата у нас ушли три основных футболиста — защитник, полузащитник и нападающий. На их место мы вязли новых игроков, но можно сказать, что они не оправдали надежд. Мы неплохо начали сезон, шли на первом месте, но как только начались травмы и дисквалификации, замен не нашлось. Получился небольшой спад, но мы не проигрывали, у нас были ничьи. Хотя этих очков, конечно, не хватило. Руководство посчитало, что лучше продолжать с другим тренерским штабом. Это стало сюрпризом. С руководством были нормальные отношения, требовалось только немножко терпения — до зимы. Мы все равно находились в лидирующей группе, в четырех очках от второго места. Здесь не приходится говорить о том, что результаты были совсем плохими», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

22 ноября клуб объявил об увольнении главного тренера Олега Василенко.

«Алания» набрала 31 очко в 19 играх и занимают 6-е место в Первой лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-reshenie-rukovodstva-alanii-ob-uvol-nenii-stalo-syurprizom/
Игорь Ледяхов
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
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3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
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Ислам Машуков

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